Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:50, 10 июля 2025Бывший СССР

В Кремле высказались о сигналах Киева по новому раунду переговоров

Песков: РФ ждет сигналов из Киева о желании выходить на третий раунд переговоров
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Москва ждет сигналов из Киева о желании или нежелании выходить на третий раунд переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Нужно дождаться все-таки каких-то сигналов из Киева от представителей киевского режима о желании или нежелании выходить на третий раунд прямых переговоров», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее Песков отметил, что переговоры России и Украины в интересах Киева из-за складывающейся на фронте ситуации. По его словам, Вооруженные силы России успешно продвигаются каждый день, в связи с этим Киеву «придется соглашаться с новыми реалиями».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Запомнил его достойным человеком». Высокопоставленные чиновники и близкие простились с бывшим министром транспорта Старовойтом

    Ведущая сдала плановые анализы и узнала о страшном диагнозе

    «Калашников» поставил беспилотники СКАТ 350М

    Стример Бустер купил Ferrari за десятки миллионов рублей

    Президент Абхазии встретился с замглавы администрации президента России

    Рубио и Лавров встретились

    Российский аэропорт потерял из-за временных ограничений десятки миллионов рублей

    Минфин поддержал идею выдачи семейной ипотеки лишь по месту регистрации

    Рэпер Icegergert попал в базу «Миротворца»

    Европарламент вынес решение об отставке фон дер Ляйен

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости