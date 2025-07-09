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12:52, 9 июля 2025Бывший СССР

В Кремле раскрыли интерес Украины в переговорах с Россией

Песков: Переговоры РФ и Украины в интересах Киева из-за ситуации на фронте
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Переговоры России и Украины в интересах Киева из-за складывающейся на фронте ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Вы знаете, что Россия ожидает от украинской стороны предложения по третьему раунду [переговоров]. Это должно быть в интересах украинской стороны, потому что ситуация на земле меняется ежедневно», — объяснил официальный представитель Кремля.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) России успешно продвигаются каждый день. В связи с этим Киеву «придется соглашаться с новыми реалиями», резюмировал Песков.

Официальный представитель Кремля также высказался о буферной зоне в зоне специальной военной операции (СВО). Он уточнил, что российские военные создают ее для обеспечения безопасности регионов РФ.

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