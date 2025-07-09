В Кремле раскрыли подробности создания буферной зоны безопасности в зоне СВО

Песков: ВС РФ создают буферную зону для обеспечения безопасности страны

Вооруженные силы России (ВС РФ) продвигаются в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, создавая буферную территорию для обеспечения безопасности страны. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Наши войска продвигаются вперед, они создают соответствующие буферные зоны для обеспечения безопасности наших регионов», — обозначил Песков.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что работа российских военных по созданию безопасной территории в зоне СВО продолжается.

Ранее Кремль высказался о меняющихся реалиях на СВО. Песков заявлял, что Украине придется соглашаться с меняющейся каждый день ситуацией на линии фронта.

В конце июня президент России Владимир Путин раскрывал глубину создаваемой буферной зоны безопасности в Сумской области. По его данным, она составляет от 8 до 12 километров.