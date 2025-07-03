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12:44, 3 июля 2025Россия

В Кремле высказались о сроках завершения СВО

Песков: Окончание СВО зависит от поставок ракет Киеву
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Окончание специальной военной операции (СВО) на Украине зависит от поставок ракет Киеву. О сроках завершения спецоперации высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Чем меньше ракет поступает из-за границы на Украину, тем ближе конец специальной военной операции», — обозначил сроки пресс-секретарь российского президента.

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В Кремле также добавили, что внимательно наблюдают за ситуацией с поставками вооружений для Украины.

В начале 2025 года президент России Владимир Путин заявлял, что СВО может завершиться за один-два месяца при одном условии — «если у ВСУ закончатся спонсорские деньги и патроны».

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