В Кремле высказались о сроках завершения СВО

Песков: Окончание СВО зависит от поставок ракет Киеву

Окончание специальной военной операции (СВО) на Украине зависит от поставок ракет Киеву. О сроках завершения спецоперации высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Чем меньше ракет поступает из-за границы на Украину, тем ближе конец специальной военной операции», — обозначил сроки пресс-секретарь российского президента.

В Кремле также добавили, что внимательно наблюдают за ситуацией с поставками вооружений для Украины.

В начале 2025 года президент России Владимир Путин заявлял, что СВО может завершиться за один-два месяца при одном условии — «если у ВСУ закончатся спонсорские деньги и патроны».