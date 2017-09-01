В сети разозлились на испанцев за цензуру только одного из двух сосков китайца

Пользователи сети возмутились избирательной цензурой испанского портала Europa FM: на фотографии китайского мужчины с односторонней гинекомастией издание размыло только один сосок. На это обратило внимание издание BuzzFeed.

Юзеры обратили внимание, что цензура по каким-то причинам распространяется только на объемную грудь, в то время как мужские соски не вызывают у аудитории какой-либо неприязни.

Некоторые усмотрели в этом притеснение женского пола, заметив, что одна из грудей подверглась размытию, поскольку напоминает женскую часть тела.

«Спасибо за демонстрацию дерьмового сексистского общества, в котором мы живем»

— Aritz Perez Berra (@apberra) 28 августа 2017, 16:06

«Видимо, мужской сосок — просто анатомия, а женский сосок — это уже проявление сексуальности. Сколько больных умов существует в мире»

Других же просто позабавил тот факт, что портал предпочел размыть эти части тела.

Позднее Europa FM ответила нескольким возмущенным и предложила обсудить конфликт в эфире.