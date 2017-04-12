В сети ужаснулись похожей на булки груди американского рэпера

В сети активно обсуждают новый клип Vitamin D американского рэпера Лудакриса (Ludacris). Пользователей пугает грудь мужчины, увеличенная с помощью компьютерной графики. На это обратило внимание издание Mashable.

У юзеров возникли вопросы к качеству графики: многие заметили, что грудь и кубики на прессе будто нарочито выполнены небрежно. В частности, сотрудница издания BuzzFeed Элли Сунакава (Ellie Sunakawa‏) разглядела в груди рэпера булочки, которые она любит покупать в супермаркете в моменты алкогольного опьянения.

Пользователи также отметили, что компьютерные дизайнеры, работавшие над роликом, забыли пририсовать к груди Лудакриса соски.

«Почему Лудакрис выглядит как персонаж из Sims?»

Сам исполнитель с юмором отнесся к бурному обсуждению его тела в сети. Тем, кто не может себе позволить компьютерную грудь, музыкант посоветовал заказать ее на Amazon.