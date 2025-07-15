Стоматолог дала советы по выбору зубной пасты

Стоматолог Пуй посоветовала при кариесе выбирать зубные пасты с фтором

Стоматолог Кармен Йена Пуй заявила, что не стоит приобретать первую попавшуюся зубную пасту. В разговоре с изданием Infobae она дала советы по выбору средств гигиены для полости рта.

Как отметила Пуй, людям, у которых часто возникает кариес, стоит отдавать предпочтение пастам с фтором. Если у человека воспалены десна, то ему необходимо искать в составе хлоргексидин, продолжила медик.

Людям с чувствительными зубами она посоветовала выбирать пасты с соответствующей пометкой на упаковке, поскольку в них содержатся вещества, обладающие десенсибилизирующими свойствами. Если эмаль ослаблена, то под запретом находятся отбеливающие пасты. При наличии налета в составе стоит искать цинк и пирофосфаты, заключила Пуй.

Ранее ортодонт Виктория Радько рассказала, как облегчить зубную боль до приема стоматолога. По ее словам, в этом случае на помощь придет полоскание с содой и солью.