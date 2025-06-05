Раскрыты простые способы снять зубную боль до визита к стоматологу

Врач Радько: Снять зубную боль дома помогут полоскания раствором соды и соли

Острую зубную боль можно снять дома, но важно помнить, что это временная мера, а не полноценное лечение, заявила заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько. Простые способы сделать это она раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

По словам стоматолога, самой распространенной причиной острой зубной боли являются кариес и пульпит — воспаление нерва внутри зуба. «В этом случае боль может быть пульсирующей, усиливающейся ночью и отдающей в висок, ухо или шею. Помочь временно могут обезболивающие препараты на основе ибупрофена, нимесулида и кеторолака», — посоветовала она.

Также Радько рекомендовала для облегчения боли избегать горячей и холодной пищи, жевать только здоровой стороной челюсти и полоскать рот антисептическими растворами, например, хлоргексидином или содой с солью. «Важно не греть щеку и не прикладывать тепло — такие меры не устраняют причину боли, но могут усилить воспаление», — добавила стоматолог.

Врач подчеркнула, если боль прошла сама, это не значит, что проблема исчезла, наоборот, это может быть свидетельством того, что воспаление перешло в хроническую форму. «Зуб не болит просто так — это всегда сигнал о проблеме, которую нужно решать профессионально», — заверила она.

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