Любителей кофе предупредили о неприятных последствиях одной привычки

Стоматолог Уитли: Кофе с молоком может спровоцировать неприятный запах изо рта

Кофе с молоком может спровоцировать появление неприятного запаха изо рта, предупредила стоматолог Найри Уитли. О неприятном последствии употребления популярного напитка она рассказала в беседе с Daily Mirror.

Уитли назвала привычку добавлять в кофе молоко не самой полезной для зубов. По ее словам, такое сочетание в чашке подсушивает слизистую оболочку рта, из-за этого там начинают образовываться серистые вещества, которые имеют неприятный запах.

Врач также предупредила любителей кофе, что напиток и без добавления молока может серьезно навредить здоровью зубов, если пить его в больших количествах. «Кофе содержит много кислоты, которая разрушает эмаль и усиливает образование зубного налета. Это делает ваши зубы более восприимчивыми к кариесу, особенно если вы добавляете в кофе сахар или сиропы», — заявила Уитли.

Чтобы уменьшит вредное воздействие, стоматолог посоветовала пить кофе без добавок. Она также призвала употреблять не более 400 миллилитров этого напитка в день.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что кофе помогает бороться с негативным воздействием сидячей работы. Он пояснил, что в напитке много полезных антиоксидантов и он доступен каждый день в любом офисе.