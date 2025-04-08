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09:35, 8 апреля 2025Забота о себе

Любителей кофе предупредили о неприятных последствиях одной привычки

Стоматолог Уитли: Кофе с молоком может спровоцировать неприятный запах изо рта
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Fahmi Fakhrudin / Unsplash

Кофе с молоком может спровоцировать появление неприятного запаха изо рта, предупредила стоматолог Найри Уитли. О неприятном последствии употребления популярного напитка она рассказала в беседе с Daily Mirror.

Уитли назвала привычку добавлять в кофе молоко не самой полезной для зубов. По ее словам, такое сочетание в чашке подсушивает слизистую оболочку рта, из-за этого там начинают образовываться серистые вещества, которые имеют неприятный запах.

Врач также предупредила любителей кофе, что напиток и без добавления молока может серьезно навредить здоровью зубов, если пить его в больших количествах. «Кофе содержит много кислоты, которая разрушает эмаль и усиливает образование зубного налета. Это делает ваши зубы более восприимчивыми к кариесу, особенно если вы добавляете в кофе сахар или сиропы», — заявила Уитли.

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Чтобы уменьшит вредное воздействие, стоматолог посоветовала пить кофе без добавок. Она также призвала употреблять не более 400 миллилитров этого напитка в день.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что кофе помогает бороться с негативным воздействием сидячей работы. Он пояснил, что в напитке много полезных антиоксидантов и он доступен каждый день в любом офисе.

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