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17:33, 4 апреля 2025Забота о себе

Названа неожиданная польза кофе для офисных сотрудников

Иммунолог Болибок: Кофе помогает снизить вред от сидячей работы
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Черный кофе помогает снизить вред от малоподвижного образа жизни при сидячей работе, считает аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. О неожиданной пользе напитка для офисных сотрудников он рассказал в беседе с KP.RU.

Врач отметил, что, если человек сидит ежедневно более шести часов, у него повышается риск ранней смерти. Мощным инструментом для устранения этого риска он назвал черный кофе. Специалист подчеркнул, что в напитке содержится много антиоксидантов, которые положительно влияют на весь организм.

При этом Болибок отметил, что существует немало и других полезных продуктов, однако ключевое преимущество кофе в его доступности. Врач пояснил, что напиток можно пить каждый день в любом офисе, тогда как другие источники антиоксидантов употребляют намного реже.

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