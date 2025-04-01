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18:29, 1 апреля 2025Забота о себе

Диетолог развеяла миф о растворимом кофе

Диетолог Соломатина: Растворимый кофе сохраняет минералы и органические кислоты
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: KamranAydinov / Freepik

Диетолог Елена Соломатина в День растворимого кофе развеяла миф об этом напитке. В беседе с NEWS.ru она отметила, что негативное влияние напитка сильно преувеличено.

По словам Соломатиной, при производстве растворимого кофе кофейные зерна вымачивают, обрабатывают давлением и температурой, а затем высушивают, превращая в порошок, гранулы или сублимат. При этом могут быть потеряны некоторые ароматические и органолептические свойства, но кофеин, минералы, масла и органические кислоты сохранятся, подчеркнула она.

Качественный растворимый кофе не только не вреден, но также удобен в использовании, особенно если нужно быстро приготовить напиток, заверила диетолог. «Однако важно выбирать проверенного производителя, так как дешевый кофе часто содержит примеси, такие как цикорий, ячмень или даже ароматизаторы и красители», — предупредила специалистка.

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Она посоветовала заваривать растворимый кофе холодной водой, как это делают в Греции — холодный фраппе хорошо спасает от жары. При этом Соломатина призвала быть осторожнее со смесями «3 в 1», поскольку в них обычно есть сахар, пальмовое масло и ароматизаторы. «В целом растворимый кофе — это удобный вариант, и бояться его не стоит, если он хорошего качества», — заключила врач.

Ранее эндокринолог из США Аланна Пейдж предупредила об опасности обезжиренных продуктов питания. По ее словам, диетические продукты увеличивают риск ожирения, а не снижают его.

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