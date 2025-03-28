Назван скрытый побочный эффект диетических продуктов без сахара

Эндокринолог Пейдж заявила, что диетические продукты повышают риск ожирения

Диетические продукты провоцируют голод и повышают риск ожирения, заявила эндокринолог, эксперт в области гормонов и диабета из Университета Южной Калифорнии (США) Кэтлин Аланна Пейдж. Об этом пишет Daily Mail.

Пейдж провела исследование и установила, что широко распространенный сахарозаменитель, содержащийся в низкокалорийных продуктах, безалкогольных напитках и кетчупах, может стимулировать области, отвечающие за чувство голода в мозге. По ее словам, из-за этого человек может начать есть больше, чем ему требуется.

Если организм не получает из сладких продуктов калории, на которые рассчитывает, мозг не вырабатывает гормоны, ответственные за снижение аппетита. Из-за этого у человека может появиться повышенная потребность в сахаре и, как следствие, нарушения пищевого поведения и тяга к перееданию, объяснила Пейдж. Причем, согласно результатам проведенного ей исследования, этот скрытый побочный эффект сильнее проявляется у людей с лишним весом и ожирением.

Ранее австралийский диетолог Салли О'Нил предупредила о вреде одного популярного растительного молока. По ее словам, в одной чашке овсяного молока содержится такое же количество быстрых углеводов, как и в четырех ломтиках белого хлеба.