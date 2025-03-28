Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:26, 28 марта 2025Забота о себе

Назван скрытый побочный эффект диетических продуктов без сахара

Эндокринолог Пейдж заявила, что диетические продукты повышают риск ожирения
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Диетические продукты провоцируют голод и повышают риск ожирения, заявила эндокринолог, эксперт в области гормонов и диабета из Университета Южной Калифорнии (США) Кэтлин Аланна Пейдж. Об этом пишет Daily Mail.

Пейдж провела исследование и установила, что широко распространенный сахарозаменитель, содержащийся в низкокалорийных продуктах, безалкогольных напитках и кетчупах, может стимулировать области, отвечающие за чувство голода в мозге. По ее словам, из-за этого человек может начать есть больше, чем ему требуется.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Правда и мифы о глютене. Что такое глютен, почему он считается таким вредным и в каких продуктах содержится?
Правда и мифы о глютене.Что такое глютен, почему он считается таким вредным и в каких продуктах содержится?
4 августа 2022

Если организм не получает из сладких продуктов калории, на которые рассчитывает, мозг не вырабатывает гормоны, ответственные за снижение аппетита. Из-за этого у человека может появиться повышенная потребность в сахаре и, как следствие, нарушения пищевого поведения и тяга к перееданию, объяснила Пейдж. Причем, согласно результатам проведенного ей исследования, этот скрытый побочный эффект сильнее проявляется у людей с лишним весом и ожирением.

Ранее австралийский диетолог Салли О'Нил предупредила о вреде одного популярного растительного молока. По ее словам, в одной чашке овсяного молока содержится такое же количество быстрых углеводов, как и в четырех ломтиках белого хлеба.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп сообщил о прогрессе в переговорах по Украине

    Американская соцсеть заблокировала рассказывающую о России блогершу из США

    «Крылья Советов» разгромили «Локомотив» в матче РПЛ

    Назван скрытый побочный эффект диетических продуктов без сахара

    Хью Джекман кардинально сменил имидж на камеру

    ВС России применили «Змея Горыныча» в зоне СВО

    Наемника из Бразилии осудят в России за боевые действия на стороне Украины

    Зеленский заявил о нежелании США бесплатно оказывать помощь Украине

    Раскрыты подробности о состоянии пострадавших при крушении батискафа в Египте россиян

    Появилось видео со въехавшей в остановку скорой помощью в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше