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11:33, 28 марта 2025Забота о себе

Диетолог предупредила о скрытом вреде одного популярного растительного молока

Диетолог О'Нил: Овсяное молоко нельзя считать полезной альтернативой коровьему
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Tatjana Meininger / Shutterstock / Fotodom

Овсяное молоко нельзя считать полезной альтернативой коровьему, заявила австралийский диетолог Салли О'Нил. О скрытом вреде этого популярного растительного молока она рассказала Daily Mail.

О'Нил предупредила, что в одной чашке овсяного молока содержится такое же количество быстрых углеводов, как и в четырех ломтиках белого хлеба, что очень много для продукта, который позиционируется как низкоуглеводный. При этом, по ее словам, в нем много сахара — в продукции некоторых брендов содержится до 16 граммов на порцию, что соответствует четырем чайным ложкам.

Как отметила диетолог, в процессе переработки овес с помощью специальных ферментов расщепляется до кашицы, он теряет большую часть полезных свойств, из-за чего готовый продукт приходится искусственно обогащать. Также некоторые производители для получения более кремообразной текстуры молока добавляют в него растительные масла, которые быстро портятся и вызывают воспаление в организме.

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Кроме того, О'Нил обратила внимание на то, для людей с чувствительным желудком овсяное молоко противопоказано, поскольку входящие в его состав загустители и стабилизаторы могут вызвать проблемы с пищеварением.

Ранее гастроэнтеролог, терапевт Ольга Помойнецкая посоветовала отказаться от овсяной каши на завтрак. Она назвала сваренную на воде или молоке овсянку с добавлением орехов, фруктов, сахара или меда настоящей инсулиновой бомбой.

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