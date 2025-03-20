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17:29, 20 марта 2025Забота о себе

Россиянам посоветовали отказаться от одной популярной каши на завтрак

Гастроэнтеролог Помойнецкая назвала овсянку с медом и орехами инсулиновой бомбой
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Monika Grabkowska / Unsplash

Регулярно есть по утрам овсянку не рекомендуется, заявила гастроэнтеролог, терапевт Ольга Помойнецкая. Причины, по которым стоит оказаться от этой популярной каши на завтрак, она объяснила изданию «Доктор Питер».

Помойнецкая назвала сваренную на воде или молоке овсянку с добавлением орехов, фруктов, сахара или меда настоящей инсулиновой бомбой. По словам врача, после такого завтрака происходит резкий скачок сахара в крови, а затем его резкое падение, из-за чего человек очень быстро почувствует себя голодным. «После того как мы съедаем тарелку овсяной каши, чувство сильного голода наступит уже очень скоро. Особенно если это каша быстрого приготовления, в которой низкое содержание пищевых волокон», — уточнила она.

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Россиянам, которые не могут отказаться от овсянки на завтрак, Помойнецкая посоветовала выбирать цельнозерновую, а не очищенную крупу, которую надо варить не менее 20 минут.

Ранее диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург рекомендовал отказаться от привычки завтракать бутербродами с колбасой. Начинать утро с такой пищи не стоит, потому что переработанное мясо нельзя назвать продуктом здорового рациона, объяснил врач.

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