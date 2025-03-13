Врач призвал отказаться от некоторых продуктов на завтрак

Диетолог Гинзбург посоветовал отказаться от бутербродов с колбасой на завтрак

На завтрак не стоит есть бутерброды с колбасой и некоторые другие популярные продукты, считает диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург. Их врач перечислил «Газете.Ru».

Начинать утро с бутербродов с колбасой не стоит потому, что переработанное мясо нельзя назвать продуктом здорового рациона, объяснил Гинзбург. Кроме того, в продуктах мясной гастрономии присутствуют трансжиры, избыток которых в рационе вызывает серьезные проблемы со здоровьем, добавил он.

Также диетолог призвал отказаться от употребления на завтрак каш быстрого приготовления и сухих завтраков. «В кашах быстрого приготовления нет ничего полезного, а в составе часто на первых местах стоит сахар. То же самое с сухими завтраками», — предупредил врач.

Наконец, Гинзбург заявил, что начинать утро с чашки кофе тоже вредно. По его словам, этот напиток, выпитый натощак, может вызвать раздражение слизистой желудка и, как следствие, изжогу и обострение гастрита.

Ранее врач-диетолог, гастроэнтеролог Евгений Арзамасцев раскрыл неочевидную причину медленного похудения. Частой причиной того, что процесс коррекции веса не дает результата или проходит очень медленно, являются пропуск завтрака и стресс.