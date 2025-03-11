Раскрыта неочевидная причина медленного похудения

Диетолог Арзамасцев: Стресс и пропуск завтрака могут замедлить процесс похудения

Частой причиной того, что похудение не дает результата или проходит очень медленно, является неправильный режим приемов пищи и стресс, предупредил врач-диетолог, гастроэнтеролог Евгений Арзамасцев. Эти и другие неочевидные причины, по которым долго не получается сбросить вес, он раскрыл «Газете.Ru».

Врач указал, что для похудения важно не только придерживаться сбалансированного рациона и не впадать в крайности в виде сильного урезания калорийности, но и следить за режимом приемов пищи. По его словам, пропуск завтрака или питание раз в день опасно тем, что другие приемы пищи становятся слишком большими. Это, в свою очередь, негативно сказывается на метаболических процессах и увеличивает нагрузку на ЖКТ. «Полноценный завтрак, обед и ужин помогут систематизировать все дневное питание», — уточнил диетолог.

Замедлить процесс похудения могут и гормональные нарушения или сбои в работе щитовидной железы, добавил Арзамасцев. Из-за этих проблем со здоровьем человек чувствует постоянную слабость и сильнее обычного хочет есть, объяснил он.

Также, по словам диетолога, сильно замедляют достижение результата хронический стресс и недостаток физической активности. «При правильном подходе и регулярных тренировках в первый месяц похудения можно сбросить до пяти процентов от исходной массы чистой жировой ткани. Учитывая потерю лишней жидкости, результат будет еще лучше», — подчеркнул Арзамасцев.

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