Россиян призвали перестать демонизировать углеводы

Эндокринолог Казачкова: Полный отказ от углеводов повышает риск рака кишечника

Полный отказ от углеводов повышает риск рака кишечника и грозит другими серьезными проблемами со здоровьем, предупредила эндокринолог медицинского центра «СМ-Клиника» Екатерина Казачкова. О том, чем опасно исключение углеводов из рациона, врач рассказала россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

Казачкова призвала перестать демонизировать углеводы, поскольку они являются топливом, обеспечивающим около 50-60 процентов суточной потребности организма в энергии. Без достаточного количества этой категории макронутриентов человек будет чувствовать усталость, раздражительность и снижение концентрации.

Полный же отказ от углеводов может привести к дефициту важных витаминов и минералов, особенно витаминов группы В, которые в большом количестве содержатся в цельнозерновых продуктах. Также недостаток клетчатки, содержащейся в сложных углеводах, может привести к проблемам с пищеварением и запорам, а также увеличить риск развития колоректального рака.

Отказ от углеводов провоцирует снижение работоспособности и концентрации внимания, так как мозг предпочитает использовать глюкозу в качестве источника энергии. Кроме того, подобное решение чревато возможным замедлением обмена веществ, так как организм начинает испытывать стресс и переходит в режим «экономии энергии» Екатерина Казачкова эндокринолог

Кроме того, как отметила Казачкова, отказ от углеводов часто не поможет сохранить результат похудения надолго. После первоначальной потери веса, которая часто связана с потерей воды, а не жира, многие люди сталкиваются с эффектом плато или даже набирают вес обратно, предупредила она.

Ранее врач-эндокринолог Дарья Хайкина предостерегла некоторых людей от голодания. По ее словам, длительное неконтролируемое голодание может привести к нарушению обмена веществ.

