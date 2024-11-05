Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:30, 5 ноября 2024Забота о себе

Некоторых россиян предостерегли от голодания

Эндокринолог Хайкина: длительное голодание приводит к нарушению обмена веществ
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: kitzcorner / Shutterstock / Fotodom

Длительное неконтролируемое голодание может привести к нарушению обмена веществ и другим проблемам со здоровьем, рассказала эндокринолог, детский эндокринолог медицинского центра «СМ-Клиника» Дарья Хайкина. В разговоре с «Лентой.ру» она предостерегла некоторых россиян от так называемого лечебного голодания.

По словам Хайкиной, в краткосрочной перспективе голодание может быть полезно для людей с инсулинорезистентностью или предрасположенностью к диабету второго типа, так как оно помогает организму лучше контролировать уровень сахара в крови. Однако длительное и неконтролируемое голодание может привести к обратному эффекту: вызванный им стресс провоцирует выброс гормона кортизола, что способно вызвать нарушение обмена веществ и гормонального баланса.

Голодание может негативно сказываться на щитовидной железе, особенно у людей с уже существующими проблемами, такими как гипотиреоз. Длительное отсутствие пищи снижает производство гормонов щитовидной железы, что замедляет метаболизм и может привести к ухудшению самочувствия

Дарья Хайкинаэндокринолог

Кроме того, голодание может привести к дефициту ключевых питательных веществ. «Особенно опасно голодание для людей с уже существующими дефицитами микроэлементов, беременных женщин, людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта или спортсменов. В этих случаях отказ от пищи может привести к серьезным последствиям для здоровья», — подчеркнула Хайкина.

Материалы по теме:
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022
У меня высокий пульс. Это опасно? Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
У меня высокий пульс. Это опасно?Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
14 ноября 2022

К тому же, по словам Хайкиной, голодание негативно влияет и на пищеварительную систему.

Длительное отсутствие пищи может вызвать замедление работы желудочно-кишечного тракта. Это проявляется в снижении выработки ферментов и желудочного сока, что затрудняет переваривание пищи, когда человек возвращается к нормальному питанию. Возможно появление запоров и синдрома раздраженного кишечника

Дарья Хайкинаэндокринолог

Ранее руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен предупредила о последствиях экстремального похудения. По ее словам, при экстремальном похудении, особенно если оно сопровождается дефицитом белка и низким уровнем физической активности, организм начинает использовать мышечную ткань в качестве источника энергии.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Столтенберг был в разработке разведки СССР под псевдонимом Стеклов. Его пытался завербовать агент КГБ в Норвегии

      На Украине признали потерю Степановки

      Правительство отказалось поддержать проект об упрощении получения гражданства в России

      В Германии согласились со словами Лаврова об атаке на «Северные потоки»

      Опровергнуто фундаментальное правило химии

      В Совфеде заявили о подрыве позиции генсека НАТО из-за вопроса по Украине

      В Москве девушка ранила мать ножом и сама обратилась в полицию

      Россиянам раскрыли меню для борьбы со стрессом

      Взрывы прогремели в пригороде Киева

      Boeing договорился с рабочими о прекращении забастовки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше