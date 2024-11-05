Некоторых россиян предостерегли от голодания

Эндокринолог Хайкина: длительное голодание приводит к нарушению обмена веществ

Длительное неконтролируемое голодание может привести к нарушению обмена веществ и другим проблемам со здоровьем, рассказала эндокринолог, детский эндокринолог медицинского центра «СМ-Клиника» Дарья Хайкина. В разговоре с «Лентой.ру» она предостерегла некоторых россиян от так называемого лечебного голодания.

По словам Хайкиной, в краткосрочной перспективе голодание может быть полезно для людей с инсулинорезистентностью или предрасположенностью к диабету второго типа, так как оно помогает организму лучше контролировать уровень сахара в крови. Однако длительное и неконтролируемое голодание может привести к обратному эффекту: вызванный им стресс провоцирует выброс гормона кортизола, что способно вызвать нарушение обмена веществ и гормонального баланса.

Голодание может негативно сказываться на щитовидной железе, особенно у людей с уже существующими проблемами, такими как гипотиреоз. Длительное отсутствие пищи снижает производство гормонов щитовидной железы, что замедляет метаболизм и может привести к ухудшению самочувствия Дарья Хайкина эндокринолог

Кроме того, голодание может привести к дефициту ключевых питательных веществ. «Особенно опасно голодание для людей с уже существующими дефицитами микроэлементов, беременных женщин, людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта или спортсменов. В этих случаях отказ от пищи может привести к серьезным последствиям для здоровья», — подчеркнула Хайкина.

К тому же, по словам Хайкиной, голодание негативно влияет и на пищеварительную систему.

Длительное отсутствие пищи может вызвать замедление работы желудочно-кишечного тракта. Это проявляется в снижении выработки ферментов и желудочного сока, что затрудняет переваривание пищи, когда человек возвращается к нормальному питанию. Возможно появление запоров и синдрома раздраженного кишечника Дарья Хайкина эндокринолог

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