Россиян призывают есть сырое мясо и заниматься сексом, чтобы жить дольше. Что такое «диета хищников» и опасна ли она?

Хотя в интернете существует такое количество странных советов на тему здорового образа жизни, что кажется, будто современного человека уже ничем не удивить, некогда популярный блогер Lee Kei все-таки сумел привлечь к себе внимание своими сомнительными рекомендациями. Мужчина уверен: чтобы жить долго и не болеть, нужно перебраться в лес, а лучше в джунгли, есть сырое мясо и как можно чаще заниматься сексом. Правда, сам отказываться от благ цивилизации блогер не собирается, но считает, что уже стал на шаг ближе к здоровью: он питается сырым мясом и обучает этому других. Какие последствия для организма у такой диеты и о каких рисках блогер не предупреждает своих последователей — в материале «Ленты.ру».

«Я пропагандирую есть кровь и размножаться»

Lee Kei (настоящее имя Валерий Корнеев) утверждает, что с 2023 года не ест овощи, фрукты, злаки, орехи и любые продукты, которые содержат углеводы или клетчатку. Основное блюдо в его рационе — мясо и продукты животного происхождения. Такой тип питания он называет карнивор-диетой, или по-русски — диетой хищников. Корнеев утверждает, что поначалу, когда только начинал менять рацион, готовил пищу: жарил стейки и рыбу, варил яйца, но со временем пришел к выводу, что это лишнее. По его словам, термическая обработка продуктов противоестественна, «неприродна», следовательно, вредна для здоровья.

Готовка — это денатуризация еды, это ее разрушение. Например, количество водорастворимых витаминов группы В тем больше уменьшаются в мясе, чем дольше ты его готовишь. Вообще готовку надо называть разрушением: «Эй, тебе разрушить еду? Сколько минут разрушать? Две? Три? Полчаса? Lee Kei видеоблогер

Провоцирует болезни, по мнению блогера, не только растительная и прошедшая термическую обработку пища. Он утверждает, что городская среда сама по себе губительна для организма. И дело не только в плохой экологии, главное — неправильный образ жизни. Lee Kei считает, что горожане вынуждены изо дня в день подавлять инстинкты и следовать противоестественным социальным нормам. Этот ежедневный стресс в совокупности с другими факторами, по мнению блогера, приводит к развитию различных заболеваний и в конечном итоге к ранней смерти.

Другое дело — дикие люди. Lee Kei считает, что они живут дольше, так как проводят все время на природе, не сдерживают никакие физиологические порывы и не нервничают из-за карьеры и денег.

Изображение: страница Lee Kei во «ВКонтакте»

Хотя блогер полагает, что такой примитивный образ жизни сулит здоровье и долголетие, сам он удаляться от цивилизации не собирается. Считает, что ему уже поздно спасаться в лесах, но зато он называет себя вестником, который может помочь молодым людям исправить свою жизнь. «Если ты не родился с дикими людьми, то уже ничего не поможет. Но можно сделать шаги. Я пропагандирую есть кровь, органы, мясо, размножаться, максимально делать то, что хочется, и не делать то, что не хочется», — резюмировал свой подход Корнеев.

Мужчина утверждает, что за месяцы соблюдения мясной диеты заметно поправил здоровье: с самого утра он ощущает бодрость, у него улучшилась работа желудочно-кишечного тракта и исчезли симптомы аллергии. Более того, он заверяет, что мясная диета убирает боли при месячных и симптомы эндометриоза. Корнеев не только рассказывает о плюсах, но и делится практическими советами, правда, не бесплатно. Доступ в его закрытый канал стоит от 2100 до 3100 рублей в месяц.

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Первобытные лжецы

Валерий Корнеев не первый, кто решил подзаработать на пропаганде «натурального питания». Правда, обычно сторонники экстремального ЗОЖ призывают к противоположенному: исключить мясо и питаться овощами, фруктами и прочей растительностью. При этом объясняется такой подход так же: якобы именно травоядная диета предписана человеку природой, а продукты животного происхождения ошибочно демонизируются и представляются чуть ли не ядом, отравляющим организм.

Диета хищников — куда менее известный тренд в альтернативном питании, но новым его назвать сложно. Наиболее ярким популяризатором этой концепции был американский нутрициолог с сомнительной репутацией Ааджонус Вондерпланиц

Он же придумал термин «первобытная диета», подразумевая отказ от термической обработки продуктов питания. Вондерпланиц утверждал, что в 25 лет с помощью морковного сока вылечил рак. В 29 он начал есть сырое мясо, которое якобы значительно улучшило регенерацию тканей.

Диетолог с нетрадиционными взглядами стал очень популярным в США, он выпустил несколько книг и даже возглавил кампанию за право американцев покупать непастеризованные молочные продукты. Помимо этого, мужчина регулярно записывал ролики, в которых рассказывал об историях чудесного исцеления от рака и других тяжелых заболеваний с помощью поедания сырого мяса. Подтверждений своих слов он до конца своих дней так и не предоставил.

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Еще один «дикий человек», чьи слова напоминают выступления Корнеева, — это американский видеоблогер Брайн Джонсон. Мужчина тоже ел сырое мясо, а еще любил сердце, бычьи яички и особенно хвалил пользу сырой говяжьей печени. В итоге в интернете он стал называть себя The Liver King, то есть Королем печенки. Поедание сырых внутренностей было лишь одним фактором для поддержания здоровья. Основным залогом благополучия Джонсон считал то, что мужчина должен выполнять заложенную природой роль: быть сильным, агрессивным и доминирующим.

Наши молодые люди страдают больше всего, чувствуя себя потерянными, слабыми и покорными. Поэтому я поставил себе задачу моделировать, обучать и проповедовать простое элегантное решение, называемое жизнью предков Брайн Джонсон видеоблогер

Идеи Короля печенки оказались близки пользователям, и скоро он стал настоящей звездой социальных сетей. В Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) на него было подписано более 1,7 миллиона пользователей и еще 3,8 миллиона в TikTok. Помимо этого, он запустил собственный бренд товаров для здоровья и спорта. Но в 2022 году Джонсон неожиданно признался: внушительную мышечную массу он набрал не благодаря сырому мясу и правильному образу жизни, а в результате приема стероидов. В ответ возмущенные поклонники забросали блогера судебными исками на 25 миллионов долларов.

Что о диете хищников думают врачи?

Ни один врач не будет рекомендовать к соблюдению хищническую диету и полностью исключать из рациона клетчатку или углеводы. Однако в рамках сбалансированного рациона сырое мясо не является абсолютным злом. Например, в ресторанах можно легко заказать стейк с кровью, тартар из говядины, суши и множество других блюд, при приготовлении которых мясо и рыба проходят минимальную термическую обработку или подаются сырыми. Диетолог Бонни Тауб-Дикс указала, что пробовать такие блюда никто не запрещает, но надо помнить о риске развития тяжелых отравлений, ботулизма, инфицирования сальмонеллой, кишечной палочкой и паразитами.

Профессор кафедры безопасности пищевых продуктов, токсикологии и оценки рисков в Мичиганском государственном университете Фелиция Ву добавляет, что теория блогеров о том, что люди ели сырое мясо и были долгожителями, вряд ли имеет что-то общее с реальностью. По ее словам, намного вероятнее, что человечество развивалось совсем иначе: умение обращаться с огнем и готовить пищу стало толчком для появления людей с большим объемом мозга.

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Однако если не есть мясо сырым, а готовить его, то карнивор-диета становится намного безопаснее. Более того, у большого количества мяса в рационе есть вполне ощутимые плюсы. Впервые это заметил доктор Джон Ролло в 1797 году. Он прописывал пациентам с диабетом диету, почти полностью состоящую из мяса и жира, и успешно лечил их. Его метод широко использовался вплоть до изобретения инсулина в XX веке.

Позже ученые выяснили, что положительный эффект на состояние пациентов достигался благодаря полному отказу от углеводов. Обычно именно эти вещества являются главным источником энергии, но, если их нет, организм начинает брать энергию из жира. Проведенное в 2021 году исследование с участием 2000 добровольцев показало, что подавляющее большинство осталось довольно мясной диетой. Они отмечали общее улучшение здоровье и отсутствие побочных эффектов. Кроме того, есть подверженные данные, что диета хищников помогает контролировать диабет второго типа, а также похудеть.

Что можно и нельзя есть на карнивор-диете Существует несколько версий карнивор-диеты. При наиболее популярном варианте меню состоит в основном из мяса, рыбы, яиц и продуктов животного происхождения. Допускается употребление специй и приправ, а вот чай и кофе считаются нежелательными. Потребление овощей, фруктов, риса, орехов и любой пищи с углеводами исключается или сводится к минимуму. Допустимые продукты:

яйца; жирные молочные продукты; мясо; мясные субпродукты (печень, сердце и почки); птица; морепродукты. Запрещенные продукты: бобовые; фрукты и ягоды; зерновые и продукты на их основе; орехи и семена; закуски и сладости; сладкие напитки; овощи.

Тем не менее научных данных о пользе карнивор-диеты очень мало, и все они могут быть легко опровергнуты в будущем. Кроме того, те, кто пробует такое питание, должны знать, что делают это на свой страх и риск, так как исследований о том, как мясной рацион повлияет на здоровье человека через пять или десять лет, не существует. Тем не менее даже сейчас можно предположить, что у карнивор-диеты могут быть серьезные последствия. Во-первых, высокое потребление красного мяса повышает риск рака. Во-вторых, длительное отсутствие клетчатки может спровоцировать рак кишечника и сердечно-сосудистые заболевания.

Наконец, диета хищников может вызвать такие неприятные симптомы, как запоры, усталость, раздражительность, проблемы с кожей, вызвать желудочно-кишечный дискомфорт и дефицит питательных веществ.

