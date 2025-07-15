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09:40, 15 июля 2025Силовые структуры

Следствие раскрыло подробности подрыва автомобиля судьи в Бердянске

СК завершил расследование дела о подрыве автомобиля в запорожском Бердянске
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Запорожской области российские следователи завершили расследование уголовного дела о подрыве автомобиля в городе Бердянске 30 сентября 2024 года. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Следователи установили, что двое мужчин за 10 тысяч долларов по заданию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины заложили взрывчатку под машину знакомого, ожидавшего назначения на должность судьи 2 октября 2024 года. Устройство сдетонировало, когда транспортное средство находилось возле дома потерпевшего. По счастливой случайности в салоне никого не было. В результате автомобиль был уничтожен, повреждение получили близлежащие дома и надворные постройки.

Один из обвиняемых пытался скрыться на территории Белоруссии, но его задержали сотрудники ФСБ. Второго поймали на территории Запорожской области.

Уголовное дело направлено в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Ранее во 2-й Западный окружной военный суд поступило дело о теракте в подмосковном «Крокусе».

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