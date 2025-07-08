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16:00, 8 июля 2025Силовые структуры

Дело о теракте в «Крокусе» поступило в суд

В суд поступило уголовное дело о теракте в «Крокусе»
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Во 2-й Западный окружной военный суд поступило дело о теракте в «Крокусе». Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, прокуроры утвердили документ 1 июля.

29 июня исполнители теракта назвали его организатора. Один из обвиняемых заявил, что слышал разговоры между Шамсидином Фаридуни и Далерджоном Мирзоевым (оба внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). В них террористы упоминали, что их используют в интересах другой страны. Члены экстремистского движения «Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», ИГ) были лишь организаторами действий по заказу государственной структуры Украины.

Ранее в Москве следователи завершили расследование уголовного дела о теракте в «Крокусе». Теракт произошел 22 марта 2024 года.

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