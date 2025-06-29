Исполнители теракта в «Крокусе» назвали его организатора

РИА Новости: Исполнители теракта в «Крокусе» назвали его организатором Украину

Исполнители теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» назвали организатором нападения Украину. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на показания, оказавшиеся в распоряжении агентства.

Согласно этим данным, один из обвиняемых заявил, что слышал разговоры между Шамсидином Фаридуни и Далерджоном Мирзоевым (оба внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). В них террористы упоминали, что их используют в интересах другой страны. «То есть Украины, которая никакого отношения к мусульманскому миру не имеет, а решает какие-то свои задачи на территории России чужими руками. Члены экстремистского движения "Хорасан" (принадлежит афганскому крылу запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", ИГ) были лишь организаторами наших действий по заказу государственной структуры Украины, что подтвердил в итоге сам "Сайфулло" (координатор террористов — прим. «Ленты.ру»)», — цитирует агентство.

Кроме того, из показаний стало известно, что оружие для осуществления нападения террористам также передали с территории Украины. При этом, как утверждает один из исполнителей, передать груз из республики оказалось проще, чем из Турции или Афганистана.

Ранее официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко сообщила, что теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен в интересах Киева. По ее словам, преступление спланировано и совершено в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в России.

Группа вооруженных террористов проникла в «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта, когда в концертном зале проходило выступление группы «Пикник», а также чемпионат России по танцевальному спорту. Преступники открыли прицельный огонь по посетителям и подожгли здание, заблокировав в нем людей. По последним данным, жертвами теракта стали 145 человек, еще 551 пострадал.

