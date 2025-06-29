Раскрыто происхождение использованного при теракте в «Крокусе» оружия

ТАСС: Оружие для теракта в «Крокусе» попало в Россию с территории Украины

Оружие для совершения теракта в «Крокус Сити Холле» попало в Россию с территории Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на показания обвиняемого.

«В связи с тем, что заказчиком данного теракта была государственная структура Украины, оружие попало в Москву именно с украинской территории», — приводит агентство показания одного из четырех исполнителей теракта.

По его словам, перевести оружие с Украины было проще, чем из Турции или Афганистана, где находились кураторы террористов.

Ранее официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко рассказала, что теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизировать политическую ситуацию в России.