Прямая трансляция из туалета обернулась для блогера провалом

Популярный американский стример Гай «Dr Disrespect» Бэйм (Guy Beahm) был забанен на сервисе прямых трансляций Twitch после стрима из туалета игровой выставки E3 в Лос-Анджелесе, сообщает Kotaku. Позднее у него отняли и пропуск на мероприятие.

Dr Disrespect анонсировал стрим как первый, который он проводит «в реальной жизни» (in real life, IRL), а не по игре. Для этой цели геймер вместе с оператором решили выбрать мужской туалет. В момент съемки в помещении находились другие люди, в том числе дети, которые попали в кадр.

Правила Twitch не регулируют, можно ли вести трансляцию из уборной, однако действия стримера могут нарушать права людей на частную жизнь. Соответствующий закон действует в штате Калифорния, где проходила выставка.

Вскоре после стрима канал Dr Disrespect пропал с Twitch. В настоящее время при открытии показывается надпись: «Приносим свои извинения. Это содержимое более недоступно». Позднее представитель Entertainment Software Association (ESA), организовавшей выставку, подтвердил, что они отобрали у стримера пропуск на посещение E3.

Сам стример пока никак не прокомментировал произошедшее. В его Twitter-аккаунте до сих пор последней записью указана ссылка на тот самый стрим, за который он получил бан.

Ранее Twitch-стример под ником Staffsgtkiba попал в ДТП во время собственной прямой трансляции. Он пытался показать своим зрителям торнадо в американском штате Миссури.

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