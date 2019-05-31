Известный блогер пострелял в прямом эфире и поплатился

Видео: t.me/lifeyt

Российский стример и YouTube-блогер Илья Давыдов, известный под псевдонимом Мэддисон, получил постоянный бан на сервисе прямых трансляций Twitch. Аккаунт был заблокирован через несколько секунд после того, как он якобы выстрелил из пистолета.

Мэддисон играл в «S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти». Во время трансляции он начал рассказывать историю о том, как у него дома якобы оставили пистолет. Стример достал оружие и начал показывать его на камеру, изображая, как прицеливается. В какой-то момент раздался выстрел. Прошло несколько секунд прежде чем трансляция была прервана, а канал заблокирован.

«Минусанули канал на помойном Твиче (перманентно). Шо поделать, такова жизнь. Это было делом времени», — написал позднее Мэд в своем паблике «ВКонтакте» (орфография сохранена). По его словам, это была неудачная шутка. «Кадр с пистолетом — постановка, заранее записанная, пистолет игрушечный», — пояснил блогер.

В июле 2018 года Мэддисона внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». В описании ресурса пояснялось, что он попал туда за провокации, украинофобию и антиукраинскую пропаганду. 16 июля 2018 года блогера осудили по статье 282 Уголовного кодекса России «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» за старый ролик, в котором он рассуждал об исламе.

Мэддисон приобрел известность в Рунете благодаря юмористическим видеообзорам компьютерных игр, фильмов и рекламных роликов. Первоначально он выпускал свои видео на RuTube, но через несколько лет перешел на YouTube. В сети его называют «королем рунета» или «королем игровых обзоров». В настоящее время Мэддисон в основном проводит стримы на Twitch и изредка выпускает видеоролики на YouTube.

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