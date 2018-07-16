Блогера Мэддисона осудили

Тушинский районный суд приговорил блогера Илью Мэддисона (Давыдова) к полутора годам условного срока. Об этом сообщается на сайте РЕН ТВ.

Блогера признали виновным по статье 282 УК «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». По данным журналистов, юмориста наказали за старый ролик, в котором он рассуждал о религии.

На сайте Мосгорсуда сообщается, что приговор был вынесен еще 18 мая 2018 года и вступил в силу 29 мая.

В середине января 2017 года сторонники запрещенного в России «Исламского государства» ополчились на блогера за фрагмент давнего стендап-выступления, на котором Мэддисон пошутил про Коран, рассказав о походе с книгой в туалет, где закончилась туалетная бумага.

Джихадисты призвали найти и наказать юмориста за глумление над священной книгой. Из-за угроз Мэддисону пришлось на некоторое время покинуть страну и удалить аккаунты из соцсетей.

В феврале 2017 года высказыванием блогера заинтересовалась прокуратура Чечни: представители ведомства обратились в управление Следственного комитета с ходатайством возбудить уголовное дело в отношении юмориста. В том же месяце выступление Мэддисона признали экстремистским.

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