Блогера Мэддисона признали врагом Украины

Российского видеоблогера и стримера Илью Давыдова, более известного как Илья Мэддисон, внесли в базу данных украинского «Миротворца». Он попал туда за провокации, украинофобию и антиукраинскую пропаганду, отмечается на сайте центра.

В качестве оснований для такого решения «Миротворец» привел несколько видеороликов об украинцах, снятых Мэддисоном, а также его посты в социальных сетях.

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16 июля блогера осудили по статье 282 УК «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». По данным журналистов, юмориста наказали за старый ролик, в котором он рассуждал о религии. Мэддисона приговорили к полутора годам условного срока.

Блогер приобрел известность благодаря юмористическим видеообзорам роликов, фильмов и компьютерных игр. Пользователи сети называют его «королем рунета» или «королем игровых обзоров».

Центр «Миротворец» исследует признаки преступлений против национальной безопасности Украины. В его базу попали сотни россиян и граждан других стран — преимущественно из-за посещения Крыма или антиукраинской риторики.

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