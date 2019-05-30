Блогер увлекся торнадо и едва не погиб в прямом эфире

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Twitch-стример под ником Staffsgtkiba попал в ДТП во время собственной прямой трансляции. Как сообщает The Daily Dot, мужчина пытался показать своим зрителям торнадо в американском штате Миссури.

По словам стримера, он «оставался в стороне от эпицентра стихии, чтобы помочь поисковой команде и спасателям». Трансляции торнадо так же популярны у определенной аудитории Twitch, как и игровые стримы.

Во время одной из них стример не смог справиться с управлением из-за сильного дождя, и машину начало заносить. В результате он врезался в ограждение на мосту. Судя по опубликованной в чате в Discrod фотографии, автомобиль получил серьезные повреждения в результате ДТП.

Staffsgtkiba заверил, что не пострадал. Отсутствие поврежений он позже продемонстрировал в стриме игры Apex Legends. «Ничего не сломал, ничего не вывихнул, только кровавые раны на руках. В целом все еще в добром здравии», — сказал стример.

Ранее Twitch заблокировал канал стримера Дэна Бильцериана из-за видео с Instagram-моделями в бикини на беговой дорожке. Пользователи Reddit предположили, что площадка сочла его ролик материалом сексуального характера.

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