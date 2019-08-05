Каминг-аут девушки подвергся жесткой критике со стороны ЛГБТ

Пользовательница Reddit с ником Dbasssister рассказала о том, что ее 16-летняя сестра хочет провести вечеринку в честь своего каминг-аута в качестве гетеросексуальной девушки. Ее пост набрал более 800 комментариев, большинство пользователей раскритиковали сестру.

По словам Dbasssister, характер вечеринки держался в секрете, но она узнала о теме праздника от лучшей подруги сестры. Девушка надеялась, что если больше человек будут проводить подобные мероприятия, людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией будет легче совершать каминг-аут.

Подруга сестры попросила Dbasssister не портить девушке праздник, однако пользовательница отнеслась к идее крайне негативно. Она посчитала, что такая вечеринка оскорбляет ЛГБТ-сообщество.

С ее мнением согласились другие юзеры Reddit, многие из которых были нетрадиционной сексуальной ориентации. «Это самая глупая и оскорбительная вещь, о которой я слышала. Эта вечеринка сводит очень серьезную часть существования ЛГБТ к легкомысленной пьянке в колледже», — написала InvincibleChutzpah. «Это звучит будто "я увидела каминг-аут в Instagram и тоже так хочу"!» — резюмировал TheGlennDavid.

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