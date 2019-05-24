Первая в истории гей-свадьба прошла в Азии

В Тайване 24 мая сочетались браком более 360 однополых пар. О первых легальных свадьбах между людьми одного пола сообщило агентство Reuters.

В день, когда президент Цай Инвэнь подписала новый закон, местный орган регистрации браков в центре Тайбэя выстроилась очередь из 20 пар. Учреждение по такому случаю украсили радужными флагами и подготовили специальные бланки регистрации для геев и лесбиянок.

17 мая стало известно, что парламент Китайской Республики проголосовал за легализацию однополых браков. Это первый случай, когда такое решение принимает правительство азиатской страны.

В ноябре 2018 года в стране прошел референдум, на котором большинство жителей проголосовали за то, что браком можно считать исключительно союз мужчины и женщины. Парламент, однако, не прислушался к этим результатам.

15 февраля 2019 года стало известно, что 13 гей-пар в Японии подали иски в суд с целью отменить запрет на однополые браки в стране.

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