Трамп задумал узаконить геев во всем мире

Администрация президента США Дональда Трампа собирается добиться декриминализации гомосексуализма во всем мире. Об этом сообщает NBC News.

США запускают глобальную кампанию, направленную на страны, в которых гомосексуальность до сих пор считается преступлением. Программой будет руководить посол США в Германии Ричард Гренелл, самый высокопоставленный открытый гомосексуалист в администрации президента.

В честь начала кампании Соединенные Штаты пригласили в свое посольство в Берлине ЛГБТ-активистов из разных стран Европы, хотя цель инициативы — в основном страны, расположенные на Ближнем Востоке, в Африке и в Карибском бассейне. Всего государств, закон которых наказывает за гомосексуальную ориентацию или поведение, в мире насчитывается 72, в восьми из них за это предусмотрена смертная казнь.

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Считается, что поводом для запуска программы стала казнь молодого человека в Иране — его повесили за гомосексуализм. Иран — давний политический противник США, но и ближневосточные союзники американцев вряд ли будут рады: в Саудовской Аравии, Пакистане, ОАЭ и Афганистане геев также преследуют по закону, отмечает NBC News.

На данный момент 24 государства во всем мире признают гей-браки, еще в 28 можно заключить гражданский союз. Как пишет NBC News, в США последние законы, каким-либо образом преследующие гомосексуалистов, были отменены Верховным Судом в 2003 году. В 2015 однополые браки разрешили во всех штатах.

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