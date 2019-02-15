В США попытались снова запретить гей-браки

Политики штата Теннесси представили законопроект, запрещающий ныне разрешенные однополые браки. Об этом сообщает WTHR Channel 13.

Сенатор Марк Поди и представитель Джерри Секстон, оба принадлежащие к Республиканской партии, назвали свой проект «Теннессийский акт защиты естественного брака». Он предусматривает запрет на заключение однополых союзов: брак в нем определяется как союз «между одним мужчиной и одной женщиной вне зависимости от противоречащих этому решений суда».

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Политики пытаются добиться одобрения этого законопроекта уже в четвертый раз подряд: они делают это каждый год с тех пор, как в 2015 году Верховный суд США признал однополые браки конституционным правом гражданина на всей территории страны.

Как отмечает издание, для принятия закона есть большое препятствие: по оценке Генассамблеи США, сделанной в 2017 году, в случае, если власти штата проголосуют за запрет гомосексуальных союзов, Теннесси лишится примерно 9 миллиардов долларов бюджетного финансирования.

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