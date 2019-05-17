В Азии впервые легализовали однополые браки

Парламент в Тайване проголосовал за легализацию браков между гражданами одного пола. Об этом сообщает газета The Independent.

Это первый раз, когда такое решение принимают в правительстве азиатской страны. Сообщается, что у здания парламента еще во время обсуждения закона собрались тысячи ЛГБТ-активистов.

«Сегодня мы получили шанс войти в историю и показать миру, что прогрессивные ценности могут укорениться в Азии», — написала у себя в Twitter президент Китайской Республики Цай Инвэнь.

Консервативно настроенные группы законодателей предлагали разрешить для однополых пар «гражданские союзы» или «семейные отношения», но не брак. Из трех вариантов, пишет британская газета, был в итоге выбран наиболее «прогрессивный». Гомосексуальным парам, однако, не разрешили усыновлять детей так же легко, как традиционным.

Издание сообщает, что в ноябре в стране прошел референдум, на котором большинство жителей проголосовало за то, что браком можно считать исключительно союз мужчины и женщины.

15 февраля 2019 года стало известно, что тринадцать гей-пар в Японии подали иски в суд с целью отменить запрет на однополые браки в стране.

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