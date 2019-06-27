Религиозного отца распекли за желание запретить дочерям идти на лесби-свадьбу

Пользователь Reddit с ником BigBrotherThrowAway6 столкнулся с осуждением пользователей сети после того, как рассказал, что хочет запретить своим дочерям идти на лесби-свадьбу сестры из-за своих религиозных убеждений. Его пост на сайте набрал почти две тысячи комментариев.

По словам отца, у него и жены сложились хорошие отношения с сестрой и ее невестой. Три дочери BigBrotherThrowAway6 любят проводить время с девушками, но не знают о романтических отношениях между ними.

Мужчина планирует посетить свадьбу, несмотря на протесты матери, выступающей против торжества, однако он не хочет приводить туда дочерей, которые также приглашены на праздник. «У нас очень христианская семья. Мы с женой водим девочек в церковь каждое воскресенье, гомосексуализм противоречит божьему закону. Я боюсь, что у детей возникнут вопросы», — объяснил свое решение BigBrotherThrowAway6.

По словам пользователя, он планирует соврать сестре, сказав ей, что не хочет приводить детей на свадьбу, чтобы избежать ненужных хлопот. Однако большинство юзеров не одобрили такое решение. «Надо учить дочерей относиться к гомосексуалам так же, как и ко всем остальным», — написал Rabid-Sqrl. «Если ты соврешь сестре, это будет настоящим грехом. Приведи их на свадьбу. Все равно они когда-то узнают о гомосексуалах», — советовал John Taured.

В мае мужчина нашел поддержку пользователей сети, рассказав о своих намерениях отменить свадьбу из-за предрассудков невесты о геях.

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