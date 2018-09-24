Потомок Пушкина сыграл первую в британской королевской семье гей-свадьбу

В британской королевской семье состоялась первая однополая свадьба. Троюродный брат королевы Елизаветы II лорд Ивар Маунтбаттен связал себя узами брака со своим избранником Джеймсом Койлом, сообщает Daily Mail.

Церемония прошла в субботу, 22 сентября. На свадьбе присутствовали 60 гостей: родственники и друзья молодоженов. К алтарю Маунтбаттена отвела его бывшая жена Пенни. Молодожены отказались от многих свадебных традиций: торт они заменили на нарезку любимых сыров, вместо черных костюмов нарядились в яркие вельветовые пиджаки, а гостей попросили не делать подарков, а пожертвовать деньги в благотворительный фонд по лечению травм позвоночника.

На церемонии не присутствовал никто из членов королевской семьи. Однако принц Эдвард, граф Уэссекский, младший сын королевы Елизаветы II, отправил Маунтбаттену «теплейшие поздравления».

Пара планирует отправиться на медовый месяц либо в Грецию, либо в Хорватию ближе к концу года.

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Лорд Ивар Маунтбаттен является внуком графини Надежды Михайловны де Торби, которая была правнучкой императора Николая I по отцу, а по матери — правнучкой Александра Пушкина. Для лорда это станет вторым браком: он прожил 16 лет в отношениях с Пенни Маунтбаттен, у них родились три дочери, пара развелась лишь в 2011 году. В 2016 году кузен королевы открыто заявил о своей гомосексуальности.

Мужчина признался Пенни в бисексуальности еще до вступления в брак, и она приняла это из-за большой любви к нему. Тем не менее, когда Ивар начал уделять внимание мужчинам, она пристрастилась к алкоголю. Пенни рассказала, что роман с Койлом изменил ее бывшего супруга к лучшему, и он стал счастливее.

Маунтбаттен сам настоял на официальном заключении отношений, так как его партнер ни разу не состоял в браке. О предстоящем торжестве он сообщил в июне.

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