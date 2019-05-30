Невеста захотела свадьбу без геев и заставила жениха засомневаться

Пользователь Reddit попросил оценить, прав ли он, собираясь отменить свадьбу, если невеста не откажется от своих предрассудков о гомосексуалах на время торжества. Невеста отказывалась звать на мероприятие его сына.

По словам мужчины, он воспитывал ребенка один. В настоящее время он учится в колледже и работает в спортзале, которым владеет отец. Мужчина поддержал сына, когда тот признался ему в гомосексуальности, и установил доброжелательные отношения с его парнем.

«Со своей невестой знаком уже около двух лет, и да, она из очень религиозной и консервативной семьи, но у нее не было никаких проблем с моим сыном. По крайней мере, о подобном она мне не говорила», — пояснил он.

Юзер подчеркнул, что лишь к моменту свадьбы девушка прямо заявила, что не желает видеть бойфренда сына на церемонии, а ее родители не должны узнать о гее в семье. Мужчина был неприятно удивлен таким требованием и отказался исполнять его. Невеста промолчала и больше не поднимала эту тему.

Многие пользователи поддержали юзера, заметив, что он имеет право на радикальные меры. «Вам следует всерьез задуматься, стоит ли жениться на ней. Чувства вашего сына определенно важнее ее чувств», — отметил комментатор WitchWithDesignerBag. Пользователь evercreatureteachin подчеркнул, что мужчина поступит некорректно, если уступит невесте. «Это отвратительно и ужасно, что она не готова принять твоего сына и его партнера в свою новую семью, в особенности на свадьбе», — добавил он.

Ранее рекламный постер авиакомпании Cathay Pacific, изображающий двух держащихся за руки мужчин, запретили к показу в метро и аэропорту Гонконга. ЛГБТ-активисты были возмущены этим и в ответ запустили флешмоб. В рамках акции однополые пары выкладывали в соцсетях свои фото, сделанные в метро.

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