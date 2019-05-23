Реклама с гомосексуалами на пляже вызвала скандал в Азии

Рекламный постер авиакомпании Cathay Pacific, изображающий двух держащихся за руки мужчин, стал причиной раздора между ЛГБТ-активистами и администрацией метрополитена Гонконга, а также руководством местного аэропорта. Об этом пишет Quartz.

20 мая СМИ узнали о том, что фото гуляющих по пляжу гомосексуалов со слоганом «Выйдите за пределы привычных понятий» было запрещено к показу в метро и аэропорту якобы из-за связанного с ЛГБТ контента. В комментарии журналистам представители метрополитена заявили, что они выступают за разнообразие, а в запрете стоит винить французскую компанию JCDecaux, контролирующую рекламу на этих двух объектах. Представители JCDecaux, в свою очередь, возложили вину на администрацию метрополитена, которая якобы пометила постер как «аморальный» и «вызывающий неприятие публики».

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Многие местные ЛГБТ-активисты были возмущены запретом рекламы и запустили флешмоб среди однополых пар, которые выкладывали в соцсетях свои фото, сделанные в метро. «Меня так разочаровывает, что простое невинное фото вызвало столько отторжения. Это не просто запрет рекламы, это запрет надежды», — заявил директор одной из благотворительных организаций, поддерживающих ЛГБТ. В ответ на критику руководство аэропорта и метро изменило свое решение уже спустя день, и постер был разрешен к показу.

Несмотря на то что Гонконг стал столицей Гей-олимпиады, которая пройдет в 2022 году, не все жители города хорошо относятся к людям нетрадиционной сексуальной ориентации. По данным опросов, половина населения не поддерживает однополые отношения.

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