Российская пекарня запретила геям покупать их хлеб и нарвалась на проверку

Кемеровское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) проверит местную пекарню, в которой запрещают гомосексуалам покупать хлеб. Об этом сообщает онлайн-журнал «Сибдепо».

Издание отмечает, что формальным поводом для проверки стали слова одного из владельцев магазина «Хлеб из русской печи от братьев Ипатовых» Антона Ипатова о том, что их конкуренты производят «яд» и «отраву». В ведомстве считают, что подобные заявления нарушают пункт 1 статьи 14.3 закона «О защите конкуренции». Согласно документу, товары разных производителей нельзя сравнивать с использованием демонстрирующих превосходство слов, например, «лучший», «самый», «первый», «единственный», «номер один». По итогам проверки производителю может быть вынесено предупреждение.

Ранее журнал сообщал, что это не единственное нарушение со стороны православных братьев-бизнесменов. Речь может также идти о нарушениях производственного процесса, отсутствии нужной документации и несоответствии ГОСТу (отсутствие маркировки на продуктах, отказ от лабораторных исследований и использования химических веществ для мытья тары).

Магазин-пекарня Ипатовых открылась в Кемерове в феврале. На входе в него была установлена фирменная табличка православного предпринимателя Германа Стерлигова с надписью «П******** вход воспрещен». Владельцы считают, что настоящие православные девушки обязательно должны носить платок и длинную юбку. Znak.com отмечает, что братья утверждают, что выпечка, сделанная «не содомитом», отличается исключительной пользой. Якобы поэтому они не продают ее геям и ярко накрашенным женщинами, чтобы не продлевать им жизнь.

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