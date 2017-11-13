Стерлигов закрыл магазин в Перми после скандала с гомофобной табличкой

Православный предприниматель Герман Стерлигов закрыл свой магазин «Хлеб и соль» в Перми, вокруг которого ранее разгорелся скандал из-за гомофобной таблички у входа. Об этом «Ленте.ру» рассказал сам бизнесмен.

«Я велел закрыть. Очень плохая организация продаж и поставок продуктов. То хлеба нет, то масла нет, то соли нет. Полгода смотрел, потом закрыл», — сказал Стерлигов. Он не уточнил, связано ли это решение с требованием местной прокуратуры убрать с витрины табличку с надписью «Пидорасам вход запрещен».

Ранее в понедельник, 13 ноября, URA.RU сообщало, что хлебная лавка предпринимателя в Перми неожиданно закрылась: со здания, где располагался магазин, убрали вывеску, помещение опустело, внутри остались одни лишь торчащие провода. Продавщица из соседней торговой точки рассказала изданию, что «на днях» лавка перестала работать. По ее словам, горожане там редко что-то покупали. «Люди приходили туда и смотрели, а маленькие дети задавали вопросы, кто такие педерасты», — уточнила женщина.

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В октябре прокуратура Свердловского района рекомендовала Стерлигову убрать из магазина гомофобную вывеску и разрешить гомосексуалам покупать в нем товары. Позднее уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков сообщил, что табличку из лавки убрали. 10 ноября на странице пермской торговой точки «ВКонтакте» бизнесмен опроверг эту информацию. «Таблички стояли и стоять будут», — написал он.

Магазины сети «Хлебная лавка Германа Стерлигова» были открыты в Москве, Перми, Кирове и Санкт-Петербурге. Килограмм хлеба в них стоит не менее 550 рублей, а килограмм творога из цельного молока по скидке — 3,6 тысячи рублей. В сентябре после многочисленных жалоб перестала работать одна из лавок в Петербурге. В начале ноября предприниматель сообщил о закрытии всей торговой сети в Москве из-за давления со стороны прокуратуры. Позже он передумал уходить с московского рынка и 13 ноября открыл очередную торговую точку в столице.