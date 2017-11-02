Стерлигов решил продать московские магазины для очистки совести

Православный предприниматель Герман Стерлигов выставил на продажу сеть магазинов «Хлеб и соль» в Москве. Одну из своих торговых точек на Садовой-Спасской улице он уже закрыл. Об этом бизнесмен написал на своей странице «ВКонтакте».

Шесть московских лавок он оценил в 600 тысяч долларов. Он утверждает, что затраты окупятся уже через год.

«Мне предложили выбор: сохранить бизнес или сохранить совесть. Выбрал совесть», — объяснил он свое решение.

Стерлигов написал, что на него «сильно давит прокуратура», поэтому им пришлось поменять надпись на стоящей у входа в магазин табличке. Фразу «Пидорасам вход запрещен» заменили на «Содомитам вход запрещен». Но, по его словам, этого в ведомстве показалось недостаточно — там хотели, чтобы предприниматель перестал дискриминировать гомосексуалов и пускал их в свою лавку.

«Так вот: мы лучше откажемся от заработков и от магазинов в Москве, но пидоров в магазинах Стерлигова обслуживать не будут! Мы понимаем, что победа для содомитов — это не магазины нам позакрывать. Победа для них — это заставить нас обслуживать дырявую мразь наравне с приличными людьми. Этого от нас грязные извращенцы не дождутся никогда», — возмутился бизнесмен.

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Он пообещал снова открыть в Москве лавки, когда наступят «светлые времена», а «влияние пидорасов в некоторых московских госорганах сойдет на нет».

В конце октября бывший мэр Архангельска, открытый гомосексуал Александр Донской купил хлеб в одном из московских магазинов Стерлигова. Когда он выходил из дверей лавки, прохожий с криками «В смысле, ты гей?» набросился на него с кулаками.

Ранее бизнесмен уволил продавщицу, угостившую гомосексуала квасом в его кировской торговой точке. Он назвал ее мразью и грязной сволочью и пригрозил всем своим работникам, что будет вышвыривать их «пинком под зад», если он будут поддерживать женщину.

Магазины сети «Хлебная лавка Германа Стерлигова» есть в Москве, Перми, Кирове и Санкт-Петербурге. Цена за килограмм хлеба в них начинается от 550 рублей, килограмм творога из цельного молока со скидкой стоит 3,6 тысячи рублей. В конце сентября после многочисленных жалоб одна из торговых точек в Петербурге была закрыта.