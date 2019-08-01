В сети поделились важными лайфхаками для спасения жизни

Пользователи Reddit поделились советами, которые могут спасти кому-то жизнь в определенной ситуации. Тред на эту тему набрал больше 80 тысяч лайков.

Один из юзеров описал, как правильно выломать закрытую дверь. По его словам, не стоит пытаться сделать это плечом. Эффективнее всего будет встать на четвереньки спиной к двери, выпрямить руки и ударить в область ручки ногами. Так у удара будет больше силы, а у человека — меньше шансов получить травму.

Другой пользователь рассказал, как вести себя при падении в холодную воду. Он предупредил, что не надо стараться сразу плыть. Лучше, если у человека получится просто удержаться на воде, чтобы прошел первый приступ паники. Таким образом можно избежать гипервентиляции. Юзер Simulli добавил, что в бардачке автомобиля стоит иметь что-то для того, чтобы разбить окно машины под водой и выбраться из нее.

FMoradipour посоветовал не использовать вместе продукты, в составе которых есть отбеливающие вещества и аммиак. В комбинации пары от них могут привести к летальному исходу.

Юзер с ником Spuneli порекомендовал людям не идти в туалет, если они подавились чем-то в кафе. В таком случае велик риск того, что им не окажут помощь. Seiler28 также написал, что не стоит стесняться звать на помощь, однако вместо абстрактного «помогите» на улице эффективнее попросить помощи у конкретного человека.

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