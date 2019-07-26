Названы страшные секреты «шведского стола»

Сотрудники заведений, предлагающих посетителям меню «шведского стола», рассказали об особенностях и странностях своей работы. Тред был запущен на Reddit пользователем Tristanmemes123, который призвал их рассказать «страшные истории», свидетелями которых они становились. Обсуждение стало одним из самых популярных на платформе, собрав почти 50 тысяч лайков.

Комментатор под ником natlach признался, что менеджер заведения, где работал его кузен, заставлял сотрудников держать на прилавке просроченные морепродукты. По его словам, охлажденные креветки могли пролежать на «шведском столе» почти две недели, пока множество покупателей не пожаловались на отвратительный запах.

Другой юзер рассказал, что сотрудница кафе на выдаче блюд трогала противень с лазаньей грязными руками, а затем срезала расплавленный сыр с нее ногтем. «А затем бросила это обратно в пасту», — заключил он. Его поддержал один из комментаторов, который, по его словам, видел даже тех, кто пальцем пробует пищу на вкус или чихает, держа блюдо в руках.

Один из пользователей заявил, что во время работы на «шведском столе» понял, что такие заведения нередко становятся пристанищем больных булимией. По его словам, он постоянно встречал пару, которая приходила несколько раз в неделю. После часового приема пищи они брали по большому стакану воды и уходили в туалет. Он долго не мог понять, в чем дело, пока не почувствовал в уборной запах рвоты.

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Десятки юзеров подтвердили, что неоднократно встречали подобных гостей кафе: многие из них сидели за столом часами, отлучаясь в уборную, — чтобы «отбить» потраченные деньги. Многие из них были готовы пить из чанов жирные соусы или есть без разбора несочетаемые продукты.

Многие комментаторы заявили, что нередко видели, как посетители таких заведений идут на все ради еды: к примеру, снимают с себя одежду и используют ее как мешок, чтобы вынести из заведения как можно больше закусок. Один из них рассказал, что был свидетелем «откупа» от особо прожорливого посетителя: менеджер подарил тому купон на крупную сумму, чтобы он перестал поглощать дорогостоящие морепродукты и покинул кафе.

Подписчики треда сошлись во мнении, что сотрудники и посетители подобных заведений стоят друг друга, так как, как правило, являются невежливыми и нечистоплотными скандалистами.

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