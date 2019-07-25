Мужчина потрогал 80-летнюю женщину за живот и вызвал восхищение в сети

Пользователь Reddit под ником Goitews рассказал, что потрогал 80-летнюю женщину за живот в качестве ответа на ее шутку. Он уточнил у комментаторов, корректно ли поступил, и те поддержали его.

По словам автора, дама дотронулась до его живота, пошутив, что он ждет ребенка: «Поздравляю. У вас кто-то на подходе. Мазаль тов», — сказала она. Несмотря на то что Goitews отодвинулся от нее, та упрямо продолжала.

«Я был раздражен, поэтому я коснулся ее живота и повторил ей то же самое, а затем она разозлилась», — поделился автор публикации. По его словам, никто не вправе трогать постороннего человека без разрешения, как и высмеивать за внешний вид.

Комментаторы заняли в этой истории позицию Goitews и восхитились его находчивостью. «Ты сегодня стал моим героем сети», — заявил один из них. Некоторые читатели предложили свои варианты шуток автору поста. «Вы должны были прикрыть ее руку своей, прижать к своему животу и сказать: "Спасибо! Я надеюсь, что вы еще будете с нами к тому времени, когда он появится"», — высказал идею LittleJackass80.

Один из подписчиков треда заявил, что эта ситуация стала идеальной иллюстрацией поговорки «око за око». По его мнению, бестактная женщина получила по заслугам.

Ранее один из пользователей Reddit рассказал, что прислал своему соседу по почте окурки, которые тот бросал в его сад. Подписчики пришли в восторг от такой изощренной мести.

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