Мужчина искал девушку в Tinder и наткнулся на анкету жены

Пользователь Reddit рассказал сообществу, что уже будучи женатым установил приложение для знакомств Tinder и обнаружил там анкету супруги. 32-летний мужчина попросил совета юзеров.

По его словам, у них с 29-летней женой нет договоренности об открытых отношениях или возможности встречаться с другими партнерами. «Мы познакомились в Tinder три года назад, быстро влюбились, съехались и поженились. Мы женаты уже более 14 месяцев и достаточно счастливы», — поделился пользователь.

Мужчина рассказал, что впервые установил приложение месяц назад из-за одиночества, пока его жена находилась в бизнес-командировке неделю. «Я даже не знаю, почему, — у меня не было каких-либо намерений, но я это сделал», — отметил он, пояснив, что вскоре удалил приложение и что никаких переписок или встреч не произошло.

Во время последней командировки он вновь установил Tinder, но на этот раз увидел анкету жены. «Я был шокирован. Я задумался, стоит ли мне просто удалить его и посчитать, что ничего не произошло. Я прочитал ее профиль, это была она. Даже есть фото, где я вырезан», — объяснил юзер. После раздумий он решил нажать лайк и это было взаимно — Tinder предложил начать переписку.

Мужчина попросил совета, как ему обсудить эту ситуацию с супругой. Многие пользователи отметили, что это определенно будет интересный разговор. Юзеры заметили, что пользователю самому не стоило регулярно заходить в приложение, даже если ему было одиноко.

Ранее пользователь Tinder рассказал на Reddit о том, что он неправильно указал свой пол в приложении. Из-за этого он не мог найти себе пару около двух месяцев.

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