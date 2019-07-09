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Разочаровавшийся в шоу знакомств мужчина придумал новый способ найти любовь

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Житель британского города Бристоль, 30-летний работник IT-индустрии Шахан Миа (Shahan Miah) создал собственный сайт для поиска возлюбленной после серии неудач в рамках отбора на телешоу для знакомств.

По словам Миа, он лично создал сайт под названием Date Shahan («Сходить на свидание с Шаханом»), чтобы увеличить шансы найти возлюбленную. Он рассказал Metro, что на такой шаг его в первую очередь вдохновил сайт Employ Adam («Возьмите на работу Адама»), который создал в 2012 году тогда безработный Адам Пачитти (Adam Pacitti).

IT-сотрудник признался, что у него были недолгие связи ранее, которые так ни к чему и не привели, но в настоящее время он ищет серьезные отношения. Шахан рассказал про неудачный опыт попыток поучаствовать в нескольких телешоу для знакомств. По его словам, в большинстве случаев его анкета так и не приводила к участию в программе.

Он отметил, что ему уже написала жительница Бристоля, отметив, что ей приятно видеть кого-то, «кто так же ненавидит все приложения для знакомств».

Ранее фотографы из США рассказали, как лучше снять фото для профиля в приложении для знакомств Tinder. По их словам, портрет как нельзя лучше подойдет для главного снимка профиля.

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