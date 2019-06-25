Раскрыт секрет идеального фото для сайта знакомств

Фотографы из США рассказали о том, как лучше снять фото для профиля в Tinder. Своим мнением они поделились с блогом Swipe Life.

По их словам, портрет как нельзя лучше подойдет для использования в приложении. Человек получится на снимке красивее, если сядет напротив большого окна, чтобы на его лицо падал естественный свет. Выгоднее всего дождаться времени, когда солнце начинает садиться, так как мягкий рассеянный свет вечером позволяет получить хорошие фото.

Также снимающему вас человеку стоит отойти как минимум на полтора метра, чтобы избежать искажения изображения. Позирующий может вытянуть голову, как цыпленок, и тогда лицо будет выглядеть лучше, а улыбка — непринужденнее.

Все фотографы высказались против селфи, однако если человек хочет его сделать, необходимо заранее потренироваться перед зеркалом и найти выгодный угол съемки. Один из собеседников Swipe Life посоветовал слегка наклонить подбородок вверх или вперед.

Еще одним хорошим вариантом для использования в Tinder оказалось фото в стиле lifestyle. В этом случае не стоит стремиться к совершенству, а сосредоточиться на том, чтобы снимок был живым и искренним, советуют эксперты. Они порекомендовали избегать двусмысленности и не фотографироваться с сестрой, которую могут принять за вторую половину.

Мнения о снимке в полный рост разделились. Одни не увидели в нем ничего плохого, другие посоветовали отказаться от него, так как такой тип снимка заставляет юзеров судить о человеке только по внешности. Однако если пользователь решил сняться для Tinder именно так, ему стоит расположить камеру снизу, чтобы казаться стройнее.

Наименее подходящим для Tinder фотографы назвали групповое фото. По их словам, в таком случае лучше надеть яркий аксессуар или предмет одежды, чтобы выделяться среди остальных.

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