Незадачливый ухажер выдал набор фактов о себе и рассмешил пользователей сети

Неизвестная пользовательница Tinder обнаружила в приложении для знакомств необычную страницу, принадлежащую мужчине по имени Джозеф. Она опубликовала свою находку в соцсетях, сопроводив ее саркастическими комментариями. На публикацию обратил внимание таблоид The Mirror.

30-летний потенциальный ухажер решил привлечь женщин странной подборкой фотографий и фактов о себе. В биографии он назвал себя «моделью купальников», «черным Сантой» и обладателем большого размера ноги.

К описанию он приложил снимки-доказательства. Среди них он выложил фото своей ступни в кроссовке. Для сравнения он расположил рядом двухлитровую бутылку газировки.

Еще одно фото демонстрировало Джозефа в женском купальном костюме синего цвета, — герой снимка стоял спиной к камере, напрягая мышцы и демонстрируя татуировки.

Женщина, обнаружившая этот аккаунт, засмеяла незадачливого ухажера. Она сочла его ненормальным и заметила, что не может без смеха смотреть на его профиль.

Ее поддержали пользователи Twitter. Один из них иронически заметил, что его размер ноги мог бы потягаться только с полулитровой бутылкой. Другой посоветовал Джозефу не валять дурака и пойти прогуляться.

Ранее американский сценарист Джон Фур (Jon Foor) записал пародийное видео, где попытался показать «типичного парня из Tinder». По его мнению, многие искатели отношений ведут себя идентично.

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