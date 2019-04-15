Парень без штанов из Tinder разгневал девушек завышенными требованиями

Пользователь сервиса для знакомств Tinder указал список требований к девушкам, чем разгневал часть из них. Одна из возмущенных пользовательниц приложения опубликовала скриншот его анкеты в своем Twitter.

27-летний Кирк (Kirk) из английского графства Эссекс указал, что его потенциальная пара должна соответствовать трем требованиям. «Правило первое. Я не хочу быть отчимом, так что никаких детей, только если у тебя уже есть один — я хочу собственных, спасибо. Правило два. Если ты встречаешься с чернокожими или думаешь об этом, даже не пиши мне. Правило три. Мне не нужна бездельница или какая-то бомжиха... идите зарабатывайте собственные деньги, ленивые задницы», — написал мужчина.

При этом он опубликовал фото со спущенными штанами, демонстрирующее его рельефы. Наткнувшаяся на анкету пользовательница пришла в ярость. «Думала дать Tinder шанс, но, честно говоря, мне теперь совершенно не хочется на свидания», — призналась она. Впечатление не исправило и наличие у кандидата немецкой овчарки и двухместной кровати.

«Я так рада, что я замужем и не должна ходить на свидания, потому что так я бы вечно была одинокой», — написала пользовательница Gem Morson. Nikki Elizabeth сказала, что сохранит этот скриншот, чтобы показывать своим родственникам, когда ее спросят, почему она до сих пор не замужем. Heather Neal написала Кирку встречные требования: «Правило первое — никаких селфи в ванной. Правило второе — перечитай правило первое». Пользовательница Daisy посоветовала мужчине из Tinder «сбросить» такие правила, а не штаны.

Ранее мужчина из Tinder предложил обязать женщин указывать свой вес. В посте на Reddit он отметил, что знает о случаях, когда девушки обманывали спутников, пытаясь скрыть свою фигуру до личной встречи.

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