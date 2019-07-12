Определены четыре главных вопроса на первом свидании

Автор блога Swipe Life Бриэнна Холт (Brianna Holt) рассказала о том, какие вопросы обязательно стоит задать во время первого свидания через приложение для знакомств Tinder.

Она отметила, что эти вопросы сформировались у нее за время свиданий, так как они позволяют лучше всего определить человека и то, каким он является на самом деле, а не как представляет себя в соцсетях. По ее словам, с их помощью можно определить, стоит ли вам встречаться дальше и насколько серьезными могут быть ваши отношения.

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По мнению Холт, в первую очередь стоит задать вопрос про знак зодиака. Она пояснила, что не верит в астрологию полностью, но обращает внимание на некоторые черты человека и совпадают ли они с его зодиаком. Во-вторых, автор посоветовала спрашивать о том, когда у партнера были последние отношения. По ее словам, так можно в дальнейшем через уточняющие вопросы узнать, как человек себя вел тогда и какой у него опыт, а также предположить, какие отношения, скорее всего, могут сложиться с ним.

Следующим необходимым вопросом Холт посчитала узнать про музыкальные вкусы потенциального партнера. По мнению автора, необязательно, чтобы это была музыка, но что-то, что имеет значение и может стать общими интересами. Среди вариантов она привела в пример книги, телешоу или сериалы. И четвертым важным вопросом она посчитала узнать мнение об абортах или другой неоднозначной теме. По ее мнению, зачастую, избегая таких тем, партнеры лишь через месяцы понимают, что их точки зрения сильно разнятся в таких вопросах, что приводит к конфликтам в уже достаточно долгих отношениях.

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