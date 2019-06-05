Мужчина прослыл трансгендером в Tinder из-за забывчивости

Пользователь приложения для знакомств Tinder рассказал на Reddit о том, что он неправильно указал свой пол в приложении. Он не мог найти себе пару около двух месяцев.

Автор пояснил, что зарегистрировался в Tinder после расставания с девушкой. В своем аккаунте он указал, что ищет партнера женского пола. Когда он не смог найти себе спутницу, он решил, что приложение плохо работает.

Мужчина понял, что допустил ошибку, когда впервые вышел на связь с новой подругой. Та поинтересовалась у него, давно ли он поменял пол. «Так я осознал, что все это время выбирал из анкет лесбиянок», — заключил автор.

«Когда я регистрировался, то связал аккаунт с моим Facebook. Похоже, глупый 13-летний я подумал, что будет забавно указать себя, как женщину. Я об этом совершенно забыл», — рассказал он.

Ранее житель Великобритании Джейк Аскью специально провел похожий эксперимент. Он завоевал популярность в Tinder, притворившись девушкой. Парень изменил свое фото с помощью нового фильтра в приложении Snapchat.

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